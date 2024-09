Suspenso pelo STJD, Portaluppi trabalha para recuperar lesionados no Grêmio

Iniciando a semana com a agenda voltada para os treinos, o técnico Renato Portaluppi — que completou 62 anos nesta segunda-feira (9) — sabe que a pedida tricolor é por vitórias que devolvam a confiança. Depois de perder de virada para o Atlético-MG na volta da Arena, o Grêmio viu a pausa para a data Fifa servir para recuperação de lesionados e trabalhos táticos no CT Luiz Carvalho. As atividades se estendem até sábado, antes do confronto com o Bragantino, no domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid.

O comandante gremista deve ser o principal desfalque em Bragança Paulista. Ele foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na sexta, com quatro jogos de suspensão por conta da confusão no duelo com o Bahia, em abril, quando retirou seus jogadores do banco de reservas após se sentir injustiçado pela arbitragem. O clube ainda tenta conseguir um efeito suspensivo para que Portaluppi marque presença na casamata gremista.

Diego Costa também pegou gancho: dois jogos de suspensão pela expulsão contra o tricolor baiano. O centroavante está recuperado de um desconforto no púbis e ficaria à disposição. Por outro lado, Mayk também está recuperado de uma lesão muscular na coxa e deve ser relacionado.

De olho na preparação na Capital, o treinador espera poder contar com Jemerson e Rodrigo Ely no miolo da zaga. Os dois acusaram lesões musculares, há dez dias, e devem ser relacionados. A tendência, no entanto, é que apenas um defensor seja titular em Bragança Paulista. A outra vaga deve ser preenchida por Natã Felipe.