Grêmio utiliza Copa FGF para dar ritmo a jogadores de olho no Bragantino

Antes de viajar para Bragança Paulista, onde enfrentará no domingo (15), o Bragantino, às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio entrou em campo nesta quarta-feira pela Copa FGF. O torneio do segundo semestre do calendário estadual tem como principal objetivo manter os clubes do interior ativos após o término do Gauchão, mas também serviu para dar ritmo para jogadores do elenco principal do Tricolor. Contra o Juventude, em Eldorado do Sul, sete jogadores do grupo profissional foram convocados pelo técnico Airton Fagundes, do sub-20.

A grande atração da partida foi o centroavante Diego Costa, titular contra os jovens da equipe da Serra gaúcha. Após um início positivo, sendo um dos destaques do título do Campeonato Gaúcho, o camisa 19 sofreu com uma sequência de lesões. Se recuperando de um desconforto no púbis, Diego ficou de fora das partidas decisivas das oitavas de final da Libertadores e atuou apenas uma vez nos últimos seis jogos, junto dos reservas que perderam para o Bahia, na 23ª rodada do Brasileirão.



Outro nome que chamou a atenção dos torcedores, Rodrigo Caio também pintou no gramado do CT Hélio Dourado. Com apenas 16 minutos em campo pelo time principal, o zagueiro atuou na 3ª rodada da Copa FGF para ganhar ritmo de jogo e retornou para a disputa da 4ª partida.



Com problemas no setor defensivo para a partida de domingo, já que Jemerson e Rodrigo Ely se recuperam de lesão muscular, uma recuperação física de Rodrigo Caio poderia significar um acréscimo nas opções de Renato Portaluppi na composição do miolo de zaga.