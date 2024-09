Nova Comissão de Atletas do COB tem Hortência e judocas medalhistas em Paris

A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (CACOB) definiu nesta segunda-feira (2), em eleição, a sua nova composição. A comissão, que assumirá em 2025, terá a veterana Hortência Marcari, lenda do basquete nacional, e os judocas Ketleyn Quadros, atleta do Grêmio Náutico União, será membro da nova comissão e Rafael "Baby" Silva, medalhistas nos Jogos de Paris 2024, entre outros atletas e ex-esportistas.

A comissão que vai cuidar dos interesses dos atletas para o ciclo olímpico a ser encerrado em Los Angeles-2028 será liderada por Fernanda Nunes, que foi a mais votada neste pleito. A esportista do remo recebeu 46 votos entre os 42 candidatos, entre homens e mulheres., cujo resultado foi anunciado nesta segunda., além de três integrantes que competiram em Jogos Olímpicos anteriores ao Rio 2016. A posse desta comissão está marcada para 2025 junto com os membros do Conselho de Administração e do presidente e vice-presidente do COB - a eleição para a presidência será realizada ainda neste ano.A lista de candidatos foi dividida em dois grupos: aqueles que disputaram as edições mais recentes dos Jogos Olímpicos e. Pelas regras, a grande maioria saiu das competições mais recentes.Entre os que competiram antes do Rio 2016, foram eleitos Hortência Marcari (basquete, 123 votos), Emanuel Rego (vôlei de praia, 77), e Leandro Guilheiro (judô, 72). Como não foi atingida a equidade de gênero exigida no regulamento,e, assim, sejam definidos os 25 integrantes da CACOB. No momento, são 11 mulheres, sem incluir a futura presidente Fernanda Nunes., com a publicação do Edital de Convocação da Eleição e nomeada a Comissão Eleitoral. O registro das candidaturas dos atletas dos Jogos do Rio 2016, Tóquio, Pyeongchang 2018 e Pequim 2022 (ambos de Inverno) e de edições anteriores foi de 1º a 3 de julho. De 22 a 24 de julho foram submetidas as candidaturas dos atletas que disputaram Paris 2024.