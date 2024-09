Confira todas as medalhas conquistadas pelo Brasil nas Paralimpíadas de Paris

Duas das modalidades mais vitoriosas do Brasil na história das Paralimpíadas, o atletismo e a natação lideram o quadro de medalhas do Brasil nos Jogos de Paris, com quatro cada até aqui. Com as conquistas, incluindo três ouros, o atletismo se isola ainda mais como o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil na história das Paralimpíadas. Agora são 174 -51 de ouro, 70 de prata e 53 de bronze.