Brasil ganha dois ouros no atletismo com Ricardo Mendonça e Petrúcio Ferreira

Em um intervalo de dez minutos, o Brasil conquistou nesta sexta-feira (30) duas medalhas de ouro nos 100 metros rasos nos Jogos Paralímpicos de Paris.

Ricardo Mendonça venceu na categoria T37 (paralisia cerebral), com um tempo de 11s07, e Petrúcio Ferreira dos Santos conquistou o tricampeonato paralímpico — a medalha de hoje se junta às obtidas em 2016, no Rio de Janeiro, e em 2021, em Tóquio — logo depois, na T47 (amputação ou disfunção dos membros superiores), com 10s68.

Mendonça havia ganhado um bronze nos 200 metros nos Jogos de 2021, mas esteve no lugar mais alto do pódio no Mundial de Kobe, também no Japão, este ano. Na prova, ele começou atrás do indonésio Saptoyogo Purnomo, mas deixou o rival para trás no terço final.

"Minha saída não é tão boa assim. Eu saio com a perna que tem deficiência na frente e ela não empurra tanto quanto poderia. Mas do segundo toque em diante ela começa a responder bem. Então, foi tudo dentro do que eu poderia fazer", afirmou Mendonça. "Estou muito feliz e vamos trabalhar para tentar baixar mais este tempo", acrescentou.