Brasil fecha o domingo ocupando o 4º lugar no quadro de medalhas em Paris

Dando sequência aos resultados positivos nos Jogos Paralímpicos de Paris, o Brasil teve um final de semana recheado de medalha depois de subir três vezes no pódio já no primeiro dia do megaevento, na quinta. O País encerrou o quarto dia de competições, ontem, no 4º lugar do quadro de medalhas, com 26 conquistadas no total — oito ouros, quatro pratas e 14 bronzes. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), inclusive, é superar as 72 medalhas obtidas em Tóquio e permanecer, pelo menos, no top 10 até o fim das competições, previsto para o próximo domingo, dia 8 de setembro.

Na sexta-feira, a surpresa veio de Ana Carolina Moura, conquistou o primeiro ouro do Brasil no parataekwondo feminino, na categoria até 65 kg. Já os atletas do atletismo fizeram o que deles se esperava, confirmando o favoritismo brasileiro em algumas categorias. Júlio Agripino dos Santos venceu a prova dos 5.000 m, Ricardo Gomes ganhou a disputa dos 100 m e Petrúcio Ferreira subiu no lugar mais alto do pódio depois dos 100 m. Yeltsin Jacques, com um bronze nos 5.000 m, garantiu a quarta medalha da modalidade.

O Time Brasil fechou a sexta com outros dois bronzes na natação — Talisson Glock nos 200 m medley e a equipe do revezamento 4x50 m livre, com Lidia Cruz, Patrícia Sampaio e Daniel Mendes, além do próprio Talisson —, e um bronze no tênis de mesa, com a dupla Joyce e Catia Oliveira.

No sábado, o primeiro ouro do dia veio com Carol Santiago, na natação, na prova dos 100 m costas, em que competem atletas com deficiência visual pequena. Também na natação, Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, conquistou seu segundo ouro em Paris, desta vez na disputa dos 50 m costas, destinada a atletas com deficiências severas. Wendell Belarmino garantiu a terceira medalha do dia no esporte: a prata na prova de 50 m livre na categoria S11 (para nadadores com visão muito baixa ou ausência de visão), dividida com o chinês Hua Dongdong.

No atletismo, Fernanda Yara da Silva venceu o ouro nos 400 m rasos para atletas com deficiência nos membros superiores. Na mesma prova, Maria Clara Augusto ficou com o bronze. Já Thalita Simplício da Silva conquistou sua quarta medalha de prata paralímpica. Ela foi a segunda colocada nos 400 m rasos na categoria para aqueles com deficiência visual.

Cícero Nobre levou o bronze no lançamento de dardo. O tênis de mesa também assegurou ao Brasil outras duas medalhas de bronze, com Bruna Alexandre e Danielle Rauen nas duplas femininas e Luiz Filipe Manara e Claudio Massad nas duplas masculinas.

Por fim, o domingo também foi de pódios importantes para os atletas do Time Brasil. Alexandre Galgani conquistou a medalha de prata no tiro esportivo; Lídia Cruz foi bronze nos 150m da natação; André Rocha foi bronze no lançamento de disco. Quem também se destacou foi a seleção brasileira de futebol de cegos, que estreou com vitória sobre a Turquia, pelo placar de 3 a 0. A equipe canarinha é favorita ao ouro na modalidade.