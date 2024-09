Bia Haddad domina espanhola e vai à 3ª rodada do US Open pela primeira vez

Nesta quinta-feira (29), ao longo de 1h13min de jogo, Beatriz Haddad Maia disparou 25 bolas vencedoras, perdeu apenas três games e não cedeu nenhum break point à espanhola Sara Sorribes Tormo. Foi assim, numa tarde inspirada, que a número 1 do Brasil e 21 do mundo brilhou e avançou pela primeira vez na carreira à terceira rodada do US Open. Bia havia alcançado a segunda fase do torneio nova-iorquino duas vezes, mas sem sucesso. A brasileira voltará à quadra no sábado para tentar dar outro novo passo e alcançar as oitavas de final. Sua adversária será a russa Anna Kalinskaya, número 15 do ranking.

Bia começou melhor, quebrando o saque da espanhola adotando uma postura agressiva logo no terceiro game da partida. Sorribes Tormo tinha problemas para lidar com a potência da brasileira do fundo de quadra, mas conseguiu salvar dois break points no quinto game e manteve-se perto no placar.

No entanto, a espanhol não resistiu no sétimo. Quando Bia encaixou uma cruzada de backhand funda, Sorribes Tormo cometeu outro erro forçado e perdeu mais uma vez o saque. A brasileira, então, só precisou confirmar seu serviço para fazer 6/2.

O segundo set começou, e Bia continuava mandando no jogo. Até então, a brasileira somava 12 winners contra nenhum da espanhola. E foi assim, agredindo, que Haddad Maia saiu na frente. Com um backhand cruzado que Sorribes Tormo não conseguiu alcançar, a paulista abriu 1/0, com uma quebra, na parcial.

Pouco depois, Bia já tinha nova quebra a favor, com 3/0 no placar. Sorribes Tormo não conseguiu fazer nada para frear a brasileira, que manteve a frente até fechar a partida. Ao fim do jogo, Bia somava 25 winners e 21 erros não forçados contra apenas três bolas vencedoras e 14 erros de Sorribes Tormo.