Duplas das brasileiras Bia Haddad e Luisa Stefani estreiam bem no US Open

O tênis feminino do Brasil fez bonito nesta quarta-feira (28) no US Open, o último Grand Slam da temporada. As duplas de Beatriz Haddad Maia e de Luisa Stefani largaram com boas vitórias por 2 a 0, confirmando o favoritismo e avançando à segunda rodada em Nova York. Bia Haddad já havia largado com triunfo em simples na terça.

Cabeças de chave 8 em Nova York, Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs entraram em quadra nos primeiros jogos do dia e não decepcionaram. Com enorme superioridade, não deram chances para as japonesas Shuko Aoyama e Eri Hozumi, avançando com 6/3 e 6/2 após 1h41 de jogo.



A dupla da brasileira começou com tudo e, após duas quebras, abriu logo 5 a 1 no primeiro set. Servindo para fechar, foram surpreendidas e as japonesas devolveram um dos breaks e ainda sacaram para encostar com 5 a 3 após salvaram dois set points. Mas não conseguiram a segunda quebra e a parcial foi de Stefani e Schuurs, por 6 a 3.



