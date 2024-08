Monteiro e Wild perdem na primeira rodada e dão adeus ao US Open

A participação do Brasil na chave masculina de simples do US Open terminou já nesta segunda-feira (26), primeiro dia do evento. Depois da eliminação de Thiago Monteiro, foi a vez de Thiago Wild, número 1 do país e 68 do mundo, dar adeus. O paranaense não foi páreo para Andrey Rublev, sexto colocado do ranking.

O russo fez 6/3, 7/6(3) e 7/5 e avançou à segunda rodada.Atual número 75 do mundo e 2 do Brasil, Thiago Monteiro não passou da primeira rodada no US Open. O brasileiro foi superado em três sets pelo francês Ugo Humbert, número 17 do ranking, que fez 6/3, 6/4 e 6/4 nesta segunda-feira (26), em jogo disputado na Quadra 10 de Flushing Meadows.

O brasileiro só esteve em vantagem no segundo set, quando conseguiu quebrar o saque de Humbert no segundo game e manteve a dianteira até fazer 4/2. No entanto, o favorito quebrou o serviço do brasileiro no sétimo game e arrancou, vencendo quatro games seguidos, até fechar a parcial em 6/4, o que aconteceu depois de uma dupla falta do cearense.

Monteiro termina sua temporada de quadra duras do segundo semestre com apenas uma partida e uma derrota. Ele tinha se planejado para disputar o ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos, na semana passada, mas teve problemas no visto de entrada no país e acabou viajando apenas para o US Open.

Em seis participações na chave principal do slam nova-iorquino, o brasileiro soma apenas uma vitória, que veio sobre o eslovaco Alex Molcan (número 40 na época), em 2022. Em 2017, 2019, 2020, 2021 e 2024, Monteiro perdeu na estreia.

A participação do Brasil na chave masculina de simples do US Open terminou já nesta segunda-feira, primeiro dia do evento. Depois da eliminação de Monteiro, foi a vez de Thiago Wild, número 1 do país e 68 do mundo, dar adeus. O paranaense não foi páreo para Andrey Rublev, sexto colocado do ranking. O russo fez 7/5, 6/4, 3/6, 4/6 e 7/6(10-6) e avançou à segunda rodada.