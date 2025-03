Tcheco de 19 anos impede 100º título da carreira de Djokovic

Número 54 do mundo, o tcheco Jakub Mensik, de apenas 19 anos, não se deixou intimidar pela presença do outro lado da quadra do sérvio Novak Djokovic, 18 anos mais velho, ex-número 1 e atual 5º do ranking e em busca de seu 100º título da carreira.

Na final do Masters 1000 de Miami, atrasada por causa da chuva, Mensik se valeu de um ótimo serviço de saque para vencer a partida por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (4) e 7/6 (4). Foi o primeiro título de um torneio de nível ATP (Associação de Tenistas Profissionais) da carreira de Mensik, derrotado por João Fonseca no Next Gen no fim do ano passado.

Com a conquista, ele se vingou da derrota sofrida para Djokovic nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai, em 2024. Sua melhor campanha até então havia sido no ATP de Doha, em 2024, quando avançou até a final, perdendo a decisão para o russo Karen Khachanov.

Com os 1.000 pontos distribuídos ao campeão, Mensik deve galgar algumas posições no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) e aparecer no top 30 na atualização de segunda-feira (31), a melhor colocação da carreira.

Djokovic, por sua vez, deve seguir agora para as disputas no piso de saibro em busca do 100º título, no Masters 1000 de Monte Carlo, que ele já venceu duas vezes (2013 e 2015), e no de Madri, no qual é tricampeão (2011, 2016 e 2019). À frente de Djokovic em número de títulos, estão apenas o americano Jimmy Connors, com 109, e o suíço Roger Federer, com 103.