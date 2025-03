Após quatro meses, técnico francês deixa equipe da tenista Bia Haddad

Maxime Tchoutakian não é mais técnico da tenista Bia Haddad. O francês anunciou o fim da parceria com a brasileira, que durou quatro meses, em seus stories no Instagram. “Ei, pessoal, não estou mais trabalhando com Haddad Maia. Portanto, estou disponível para um novo projeto. Fiquem à vontade para entrar em contato com Maxime Tchoutakian”, postou o ex-técnico.

Tchoutakian começou a trabalhar com Bia Haddad no início de dezembro, integrando a equipe do treinador principal, o brasileiro Rafael Paciaroni. Bia começou muito mal a temporada de 2025. Nos torneios de simples, a brasileira obteve duas vitórias no Australian Open, evento em que foi eliminada na terceira rodada, e foi eliminada na estreia em outras seis oportunidades de janeiro a março.

Nas duplas, o desempenho de Bia foi um pouco melhor, sendo vice-campeã do WTA 500 de Adelaide. Em abril, a brasileira tem três competições para disputar: as qualificatórias da Billie Jean King Cup, além do WTA 500 se Stuttgart e o WTA 1000 de Madrid.