Inter anuncia a contratação do lateral-direito Nathan, ex-Santos

O Inter anunciou, nesta terça-feira (27), a contratação do lateral-direito Nathan, de 22 anos. Com passagens por Vasco e pelo futebol europeu, o jogador, que tem contrato com o Santos até 2026, chega por empréstimo até junho de 2025, com opção de compra. A busca por um atleta da posição era uma das prioridades da direção colorada na janela de transferências, já que a equipe de Roger Machado não contava com um atleta da função no plantel. Fora dos planos no Peixe, o jovem tenta se reencontrar no futebol brasileiro após retornar de um período no Famalicão, de Portugal.

A negociação entre Inter e Nathan já havia sido confirmada na semana anterior ao anúncio oficial. O jogador realizou exames médicos e assinou contrato com o Colorado visando novos ares após uma passagem instável no Santos. O lateral chega em boa forma e deve estrear em breve. Na última temporada europeia, disputou 28 partidas, sendo titular em 21 jogos. Treinando em separado no CT Rei Pelé, na baixada santista, o atleta não foi integrado ao grupo comandado por Fábio Carille que disputa a Série B.

No Colorado, Nathan tem tudo para chegar como titular na equipe. Desde a saída dos laterais Hugo Mallo e Fabrício Bustos, o clube teve que improvisar jogadores nas últimas partidas. O volante Bruno Gomes e o zagueiro Igor Gomes ocuparam a posição como emergência. Apesar da urgência na sua contratação, o novo jogador alvirrubro não foi relacionado para a partida de quarta-feira, contra o Cruzeiro, às 19h30min, no Mineirão, em partida atrasada, válida pela 5ª rodada do Brasileirão.