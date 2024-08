No CT Parque Gigante, Inter inicia preparação para encarar o Cruzeiro novamente

Inter fez seu segundo treino no CT Parque Gigante, nesta segunda-feira (26), visando o duelo de quarta-feira (28) com o Cruzeiro, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O retorno oficial foi no sábado, antes de receber e vencer a própria Raposa Chegando cada vez mais perto da normalidade após a enchente que assolou o Rio Grande do Sul em maio, o, nesta segunda-feira (26), visando o duelo de quarta-feira (28) com o Cruzeiro, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O retorno oficial foi no sábado, antes de, no Beira-Rio, um dia depois, pela mesma competição.

O CT ficou 24 dias alagado e, no total, 115 dias interditado. O processo de reconstrução foi total, trocando paredes, mobiliários e equipamentos de academia. Ademais, o clube informa que foram recolhidas mais de 50 toneladas de entulho do local.

Restaurando a confiança abalada pelas quedas precoces nas copas e zebras no Brasileirão, o Colorado vê na retomada da tradicional rotina de treinos em Porto Alegre a oportunidade perfeita para encaixar uma boa sequência de resultados e seguir subindo na tabela – ocupa a 11ª colocação com 28 pontos somados em 20 jogos.

É com essa mentalidade que o técnico Roger Machado encerra a preparação para visitar a Raposa nesta terça-feira pela manhã. Depois de batê-los por 1 a 0 com uma atuação convincente, ele espera repetir a dose fora de casa, mesmo com um desfalque de peso. Trata-se do goleiro Rochet, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Com Fabrício e Ivan lesionados, Anthoni deve ser o titular em Belo Horizonte.

Por outro lado, Alan Patrick, que voltou aos gramados depois de um mês fora por conta de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, entrando no decorrer do segundo tempo, deve ter mais tempo de jogo. O camisa 10 e capitão é referência técnica na equipe alvirrubra e pode pintar, inclusive, entre os titulares.