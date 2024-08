Inter afasta crise e vence Cruzeiro com gol de Borré no Beira-Rio

Em uma noite gelada e de pouca inspiração em Porto Alegre, o Inter venceu o Cruzeiro por 1 a 0 neste domingo (25), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Borré foi o autor do gol. Se a apresentação não foi primorosa, a equipe de Roger Machado conseguiu alcançar o seu objetivo que era conquistar os três pontos. Após uma nova instabilidade, o Colorado volta a respirar na tabela e mantém a marca de oito anos sem perder para os mineiros. Como visitante, o jejum da Raposa é ainda maior, já que a equipe de Belo Horizonte não sai do Rio Grande do Sul com uma vitória desde 2010.



Pressionando desde o primeiro minuto o adversário, o Inter não deu espaços para os mineiros e teve a primeira finalização do jogo, com Rogel conferindo de cabeça para a fácil defesa de Cássio. Na única jogada trabalhada por parte dos visitantes em todo o primeiro tempo, Lautaro Díaz infiltrou nas costas da zaga, finalizando com perigo e obrigando Rochet a trabalhar.



Os cruzamentos se tornaram a melhor arma dos mandantes na primeira etapa. Em duas cobranças de escanteio, Rogel e Borré ganharam da defesa no alto. O zagueiro parou novamente no arqueiro celeste, enquanto o atacante nem chegou perto da meta.



A raposa voltou a assustar após Bruno Gomes perder o tempo da bola e Barreal aparecer nas costas do volante improvisado na lateral direita. Para sorte de Rochet, o argentino se precipitou e chutou de muito longe.



A resposta colorada veio novamente na bola aérea. Wesley fez grande jogada pela ponta esquerda e encontrou Borré sozinho. O colombiano subiu entre os zagueiros e cabeceou fraco, no meio do gol, para o desespero do companheiro que deu o passe e dos torcedores.



Com muitos erros técnicos e decisões equivocadas de ambos os lados, as arquibancadas de um Beira-Rio gelado por conta do frio porto-alegrense viram no primeiro tempo uma partida morna e sem grandes emoções.



Os primeiros movimentos do segundo tempo foram similares ao ritmo lento da etapa inicial. Sem criatividade, coube ao Inter investir nos erros do adversário. Aos 5 minutos, Lucas Romero perdeu a bola próximo da sua área e Borré aproveitou o vacilo. Cássio defendeu o chute do colombiano e no rebote, com o gol escancarado, Thiago Maia perdeu de forma inacreditável a melhor chance até então para abrir o placar.



A ansiedade crescia a cada chance desperdiçada. Em falta lateral batida por Alan Patrick, Borré tentou desviar de cabeça e tirou da direção do gol uma bola que poderia morrer no fundo das redes. De tanto tentar, o gol do colombiano finalmente saiu aos 25 minutos da segunda etapa. O camisa 19 não se abalou com os erros anteriores e conferiu de primeira o cruzamento de Tabata, estufando as redes e aliviando a pressão.



Com a vantagem no placar, o Inter teve boas oportunidades para matar o confronto, uma com Bernabei e outra com Valencia, que só não marcou porque Cássio fez uma ótima intervenção. Apesar dos erros ofensivos, os mineiros não ameaçaram em momento algum da etapa final, facilitando a tarefa de manter os três pontos no Beira-Rio.



As duas equipes voltam a se enfrentar já nesta semana. Na quarta-feira, Inter e Cruzeiro entram em campo pela 5ª rodada do Brasileirão, às 19h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida foi adiada por conta das enchentes que atingiram o Estado no mês de maio.

Inter (1) - Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Mercado, Rogel e Bernabei; Thiago Maia (Vitão) e Fernando; Bruno Tabata (Bruno Henrique), Gabriel Carvalho (Alan Patrick) e Wesley; Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.



Cruzeiro (0) - Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Lucas Silva) e Matheus Henrique; Lautaro Díaz (Vitinho), Barreal (Arthur Gomes) e Ramiro (Japa); Dinenno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.



Arbitragem - Matheus Delgado Candançan (SP).