Com Valencia no banco, Roger indica Borré entre os titulares contra o Cruzeiro, no Beira-Rio

O Inter está em contagem regressiva para retornar ao seu centro de treinamentos. Após 115 dias, o clube já tem data para voltar ao CT Parque Gigante. A expectativa é de que o elenco principal retorne ao local já nesta segunda-feira (26), um dia após a partida contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O espaço foi completamente comprometido durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, e teve que ser reformado. Nesta sexta e no sábado, a equipe de Roger Machado realiza as suas atividades no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Localizado na beira do Guaíba, o CT Parque Gigante foi totalmente invadido pelas águas, afetando os campos de treinamento, as estruturas dos prédios administrativos e equipamentos do clube. O valor da reestruturação do local gira em torno de R$ 1,3 milhão, que saíram dos cofres do clube. A cobertura de alguns dos gastos em decorrência das enchentes é uma reivindicação dos clubes gaúchos. A CBF ainda não fez o repasse de valores relacionados à auxílios financeiros acordados ainda no mês de maio.