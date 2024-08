No primeiro dia de D'Ale e de olho no Cruzeiro, Inter treina com grupo quase completo

Com o tempo a seu favor para reverter um cenário de crise, o Inter segue se preparando para receber o Cruzeiro no Beira-Rio, neste domingo (25), às 19h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de uma semana com o calendário vazio, o Colorado tem a vantagem física sobre os mineiros, que chegam desgastados por dois jogos – contra o Vitória, na segunda, e contra o Boca Juniors, nesta quinta a noite. Depois de um treino com os portões fechados no CT Morada dos Quero-Queros, Roger Machado tem duas atividades para definir uma escalação com reforços de peso.

No entanto, a principal atração do dia não calçou chuteira. D’Alessandro, contratado e anunciado na noite de quarta para ser o novo diretor esportivo, teve seu primeiro dia no cargo. O argentino chega com a missão de ser uma figura imponente no vestiário e, logo de cara, marcou presença no gramado em Alvorada, próximo ao grupo de jogadores.

Entre sexta e sábado, com o elenco quase completo, o treinador define quem entra e quem sai no onze inicial. Recuperado de lesão, Borré treina normalmente, fica à disposição e será titular. Ele trabalha com bola desde o último sábado e é esperança de gols em um ataque em crise. Sem marcar há seis jogos, Valencia, antes intocável, pode ser preterido na equipe titular.

Já Alan Patrick tem um caso mais delicado. O camisa 10 sofreu um estiramento nos ligamentos do joelho, e tende a ser opção apenas no duelo com a própria Raposa, na próxima quarta, em jogo atrasado do Brasileirão. Ele até treina com o restante do grupo, mas não deve ser liberado pelo departamento médico, por precaução.

Outras duas novidades podem ser Vitão e Fernando. Eles formaram, sob o comando de Eduardo Coudet, a dupla titular de zaga do primeiro semestre. Agora, sob nova tutela, a tendência é que o segundo atue na sua posição de origem, como volante, protegendo os zagueiros.

Com quase todo o grupo ao seu dispor — Wanderson, Lucca, Ivan e Fabrício seguem no DM —, Roger tem nomes de sobra para encarar uma das gratas surpresas da competição. Portanto, a provável escalação colorada tem Rochet; Bruno Gomes (Igor Gomes), Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Thiago Maia, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré.