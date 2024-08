A partir da evolução nos treinos, Roger deve montar o Inter com Alan Patrick e Borré

Dando sequência à preparação para receber o Cruzeiro, domingo, no Beira-Rio, o Inter trabalha cada vez mais com a possibilidade de contar com protagonistas voltando de lesão. Enquanto Rafael Borré trabalha normalmente com bola desde sábado e está praticamente garantido para o duelo de domingo, às 19h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, Alan Patrick treinou sem nenhum tipo de restrição pela primeira vez nesta quarta-feira (21), no CT Morada dos Quero-Queros. A tendência é que o camisa 10 esteja, ao menos, à disposição no banco de reservas.

Depois de trabalhar com restrições no gramado do Beira-Rio, onde ocorreram os primeiros treinos da semana, o meia de 33 anos evoluiu no tratamento do estiramento ligamentar no joelho esquerdo e encaminha seu retorno aos gramados um mês antes da previsão inicial – tendência era de dois meses fora após a lesão sofrida no dia 23 de julho.

Com três atividades restantes antes de enfrentar os mineiros na busca por uma recuperação de ânimo após o duro baque da derrota para o Atlético Goianiense, o técnico Roger Machado tem dúvidas na linha de frente para definir a escalação. Em uma temporada regada de desfalques ao longo dos meses, ele tem, desta vez, um grupo quase completo para tirar o Colorado da crise.

Por problemas musculares, apenas Wanderson e Lucca serão ausências no final de semana — além dos goleiros Ivan e Fabrício, fora de ação a mais tempo. A tendência, então, é que alguns nomes deixem o time titular para a entrada de Alan Patrick e Borré. Ainda que pouco provável, um dos candidatos para sentar no banco de reservas é Enner Valencia. O equatoriano vive seu pior momento desde que chegou ao clube e, sem marcar há seis jogos, pode ser tirado de ação pelo comandante alvirrubro. Na última partida em casa – vitória por 2 a 1 sobre o Juventude –, perdeu pênalti e saiu vaiado pelo torcedor.

Além do camisa 13, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho também são opções para dar espaço à dupla em questão. O segundo, inclusive, passou a receber mais chances a partir da lesão do camisa 10 e capitão colorado. Agora, no seu retorno, ele pode voltar a ser opção entre os suplentes, mesmo depois de se tornar um dos principais destaques de uma equipe desorganizada.

Em paralelo aos treinos em Alvorada, a direção segue ativa no mercado de transferências. O lateral-direito Nathan, do Santos, pode desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias para firmar um acordo de empréstimo. Depois de passar um ano no Famalicão, de Portugal, ele está de volta ao Peixe, mas não será aproveitado. Com isso, o Inter pode fechar com o defensor de 22 anos para suprir as saídas de Bustos e Hugo Mallo. Mesmo com o novo reforço, o clube deve seguir atrás de mais um nome para o setor.

Nos bastidores do Colorado, especula-se que D'Alessandro poderia ser o substituto de Magrão no cargo de gestor esportivo. Mesmo com o argentino sendo oposição na campanha presidencial a Alessandro Barcellos, a direção teria procurado o gringo afim de aparar as arestas.