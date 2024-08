Na reapresentação do grupo aos trabalhos, Borré pode voltar ao Inter contra o Cruzeiro

Retomando as atividades com a missão de reverter um cenário de crise agravado pela derrota para o Atlético-GO, o Inter se reapresentou na tarde desta terça-feira (20), no Beira-Rio. Sob o comando do técnico Roger Machado, o grupo de jogadores deu início à preparação para receber o Cruzeiro, às 19h deste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal atração foi o colombiano Borré, que já havia trabalhado com bola no sábado, aumentando a expectativa de sua volta após uma lesão muscular na coxa, sofrida no dia 4 de agosto, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras. O camisa 19 pode começar entre os titulares, com a possibilidade de Valencia ser desbancado por conta das atuações recentes não está descartada.

Quem também chama a atenção é Alan Patrick, que trabalhou com o restante do grupo pela primeira vez e vem surpreendendo na recuperação do estiramento ligamentar no joelho, que sofreu contra o Rosario Central, da Argentina, no dia 23 de julho. No entanto, a tendência é que fique à disposição apenas na rodada seguinte, contra o próprio Cruzeiro, em jogo atrasado.

Por fim, o atacante Lucca segue fora. Ele correu em volta do gramado e ainda não foi integrado às atividades com seus companheiros. O jovem de 21 anos ainda se recupera de um desgaste gerado pela troca da metodologia de trabalho, que foca em aprimorar a condição física dos atletas. Ainda não há previsão de retorno.

A semana livre para focar no compromisso de domingo corre na contramão do calendário dos adversários, que empataram em 2 a 2 com a Vitória na segunda, em Salvador – Matheus Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora Porto Alegre –, também pelo Brasileirão, e voltam a campo nesta quinta para encarar o Boca Juniors, pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana, no Mineirão. Na ida, a Raposa saiu atrás por 1 a 0, na Bombonera.