Pelo Brasileirão, Inter joga mal, perde para o lanterna Atlético-GO e freia reação

Depois de voltar a vencer no meio de semana, o Inter não soube se impor fora de casa e perdeu para o Atlético Goianiense pelo placar de 1 a 0, neste domingo (18), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Antônio Accioly. Frente ao lanterna, o Colorado não teve a criatividade necessária para se impor em campo e deixou escapar três pontos importantes contra um adversário frágil, que venceu seu primeiro jogo como mandante na competição.

A largada foi intensa, com chances criadas pelos dois lados. Wesley assustou no primeiro minuto com um chute de canhota à queima roupa, parando no goleiro Ronaldo. A resposta goiana foi com Luiz Fernando no contra-ataque, que foi lançado por Campbell e largou na cara do gol, mas não pegou como queria e acertou a rede pelo lado de fora.

A sequência do confronto foi morna. Os gaúchos tinham a bola, mas os escapes do Dragão assustavam. Mesmo assim, a melhor chance do primeiro tempo veio dos pés de Wesley, que foi desconcertante no mano a mano pela esquerda e bateu forte para mais uma defesa do arqueiro adversário, aos 35 minutos.

Bruno Tabata também foi perigoso. Aos 48, bateu falta por baixo e quase surpreendeu, mesmo de longe. Já os donos da casa também chegaram com Derek, aos 21, em um voleio defendido por Rochet, e Luiz Fernando, aos 41, em uma cabeçada rente à trave.

Na volta do intervalo, o cenário se inverteu. Com mais imposição, a equipe rubro-negra pressionou por quase quinze minutos, e foi dona do jogo neste recorte. O primeiro quase saiu dos pés de Jan Hurtado, que chegou pela direita e, mesmo sem muito ângulo, botou Rochet para trabalhar.

O contragolpe colorado foi aos 18, com Gabriel Carvalho. O jovem de 17 anos arrematou da meia-lua, mirando o canto, e só não partiu para o abraço porque Ronaldo operou um milagre debaixo das traves.

E se o chute do meio-campista não rendeu os frutos desejados, o de Hurtado, do mesmo lugar, três minutos, inaugurou o marcador. Ele recebeu um belo passe de Jorginho após falha de Thiago Maia e bateu de primeira, quase na gaveta, para bater Rochet em uma bola indefensável.

O empate quase veio no lance seguinte, quando Alario recebeu de Maia na grande área e arriscou um voleio para fora. O atacante argentino teve outra oportunidade de ouro para deixar sua marca aos 35, mas não correspondeu. Ricardo Matias foi ao fundo e cruzou na pequena área, o camisa 31 foi de peixinho e perdeu sem goleiro, cabeceando por cima do travessão.

Mesmo com uma pilha de atacantes em campo, os visitantes não criaram mais, e o árbitro encerrou o confronto aos 51 minutos. Com a crise renovada por um revés inesperado, o time de Roger Machado terá a semana livre para treinos antes de voltar à ativa no próximo domingo, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio.

Atlético-GO (1) Ronaldo; Maguinho (Rafael Haller), Adriano Martins, Pedro Henrique (Luiz Felipe) e Alejo Cruz; Gonzalo Freitas, Rhaldney (Jorginho), Janderson e Luiz Fernando; Campbell (Shaylon) e Derek (Jan Hurtado). Técnico: Umberto Louzer.

Inter (0) Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Mercado, Rogel e Bernabei; Thiago Maia (Gustavo Prado), Bruno Henrique (Fernando), Bruno Tabata, Gabriel Carvalho (Ricardo Mathias) e Wesley; Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP).