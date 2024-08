Com a crise renovada, Inter tem semana livre para treinos antes de receber o Cruzeiro

Precisando recuperar a confiança o quanto antes, o Inter ensaiou uma retomada com a vitória sobre o Juventude, mas, quatro dias depois, trocou o alívio da soma dos três pontos por mais uma turbulência: a derrota para o lanterna do Campeonato Brasileiro. Na 23ª rodada, o Atlético Goianiense ainda não tinha vencido em casa, mas bateu o Colorado por 1 a 0 no domingo (18) e renovou a crise no Beira-Rio.

Com quatro jogos a menos, os gaúchos ocupam a 13ª posição na tabela e contam com um calendário mais leve em relação ao primeiro semestre – fruto das eliminações precoces na Copa do Brasil e Sul-Americana. É por isso que o técnico Roger Machado terá sua terceira semana livre para treinos desde que assumiu a equipe, no dia 18 de julho. A reapresentação está marcada para terça, às 15h30min, com foco no duelo com o Cruzeiro, em casa, no domingo.

A expectativa está em uma melhora no aspecto físico. Contra o Dragão, ficou clara a defasagem de um time que marcou os jaconeros em cima no meio de semana. Para confirmar a resposta dada pelo campo, o volante Thiago Maia falou sobre o prejuízo após o revés: “a gente vinha tendo muitas lesões por não estar fazendo academia. A primeira coisa que o Paulo Paixão fez quando chegou foi nos colocar de volta na academia para fazer força. A gente está recuperando nossa força física”.

Com necessidade de voltar a competir durante os 90 minutos, Roger pode contar com reforços importantes para rodar o time ao enfrentar os mineiros. O atacante Rafael Borré, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, voltou aos treinos no sábado, mas ficou de fora dos relacionados para encarar os goianos. O colombiano começa a semana como dúvida, mas deve ficar à disposição.

Outro protagonista que pode estar de volta é Alan Patrick. O camisa 10, no entanto, tem um caso mais delicado, já que se recupera de um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo e tinha previsão inicial de ausência até o final de setembro. À frente do planejamento, o meia vem trabalhando no gramado, mas ainda não foi integrado às atividades com o restante do grupo. A tendência é que ele possa ser relacionado no compromisso seguinte, contra a própria Raposa, na próxima quarta-feira, em jogo atrasado da 5ª rodada.