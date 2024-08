Direção do Inter homenageia atacante Priscila pela conquista da medalha de prata em Paris

Depois de coroar o retorno a Porto Alegre ao marcar um dos gols que deram a vitória de domingo às Gurias Coloradas, no confronto com o Palmeiras, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, a atacante Priscila foi homenageada nesta terça-feira (20), no Museu do Inter, pela conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela foi uma das jovens surpresas da seleção na campanha de superação em solo francês, após a turbulenta fase de grupos.

LEIA TAMBÉM: Inter volta aos trabalhos e Borré pode enfrentar o Cruzeiro

Foi das mãos do primeiro colorado medalhista olímpico que a jovem de 19 anos recebeu o reconhecimento. Prata nos Jogos de Los Angeles, em 1984, Jorge Luís da Silva Brum, apelidado de Pinga, foi quem entregou a placa parabenizando a conquista mais recente.

Ainda sem processar o tamanho da conquista em Paris, Priscila falou sobre se tornar uma referência para as atletas que estão por vir.

“Fico muito feliz de ser uma nova referência e poder representar outras meninas. Ver as gurias me parabenizando por isso é muito gratificante, por isso o foco é seguir trabalhando e sendo referência dentro de campo para que elas olhem para mim e vejam uma inspiração”, destaca. Titular contra o Japão na primeira fase e contra Espanha na semifinal, a colorada ainda marcou presença na decisão do título com os Estados Unidos, entrando no segundo tempo.

Contra as japonesas, brilhou com sua estrela de artilheira ao marcar o gol canarinho na derrota por 2 a 1, decidida no detalhe. Já no duelo com as espanholas, se destacou pela participação no primeiro gol e, na sequência, pela comemoração provocativa à goleira adversária.

Na entrevista coletiva, após a homenagem, a atacante destacou a recepção das companheiras e o desafio de virar a chave para dois compromissos decisivos com a equipe gaúcha: “sempre tento me manter 100% focada onde estou. Na seleção tinha arquivado o grupo do Inter e agora vice-versa. Já desembarquei com a chave virada para encarar o Palmeiras e estou focada na decisão de amanhã”.

Depois do triunfo sobre o alviverde paulista, o Inter recebe o Santos no SESC, nesta quarta, em um duelo que decide sua vida no Brasileirão. As comandadas do técnico Jorge Barcellos dependem apenas de si para garantir a vaga nas quartas de final, contra as já rebaixadas Sereias da Vila.