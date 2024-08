Inter oficializa retorno de D'Alessandro como diretor esportivo

Precisando retomar o elo entre vestiário e direção, o presidente Alessandro Barcellos oficializou o retorno de D'Alessandro ao Inter, na função de diretor esportivo. Além do argentino, o executivo de André Mazzuco também foi anunciado, encorpando o departamento de futebol colorado. Ele ocupava o mesmo cargo no Athletico-PR até o final de julho, quando foi demitido do clube rubro-negro.

Mesmo com algumas rusgas por conta de um atraso nos pagamentos referentes à última passagem do ex-jogador pelo clube, as partes avançaram nas negociações nesta quarta-feira (21) e encaminharam um acerto para que o gringo assuma um posto de referência anímica no vestiário alvirrubro, em crise pelas eliminações nas copas e derrotas surpreendentes no Brasileirão.

A dupla chega para suprir a saída do contestado Magrão e, enquanto Mazzuco deve atuar nos bastidores. O ídolo colorado tende a exercer uma posição influente no grupo de jogadores.Depois de se aposentar em dezembro de 2022, D'Ale exerceu a função de dirigente no Cruzeiro, na época em que Ronaldo Fenômeno estava à frente da SAF do clube mineiro. Ele se despediu após o termino do Campeonato Brasileiro do ano passado para ficar mais perto da família, que mora em Porto Alegre.