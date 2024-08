Depois de fechar com lateral-direito do Santos, Inter faz investida por Braian Aguirre

Mesmo com o foco na recuperação do ânimo no Campeonato Brasileiro, o Inter segue avançando no mercado de transferências. Enquanto o lateral-direito Nathan está acertado, por empréstimo, junto ao Santos, e deve ser anunciado nos próximos dias, a direção intensificou a busca por outro nome para o setor. Depois da saída de Mallo e Bustos, a ideia é ter duas peças de reposição.

Atualmente, Igor Gomes é o único jogador acostumado a atuar na lateral, mesmo sendo zagueiro de origem. Entretanto, o defensor não correspondeu em suas últimas oportunidades e quem ganhou a posição foi o volante Bruno Gomes. Além dele, Rômulo também vem sendo improvisado.

Com o fechamento da janela marcado para o dia 2 de setembro, dois nomes estão sendo especulados. Juan Barinaga, do Belgrano, e Braian Aguirre, do Lanús, são os alvos da vez. Aguirre é o favorito para ser contratado, já que o Colorado enviou proposta ao clube argentino, que recusou a primeira investida, por empréstimo. Diferente de Bustos, o jovem de 21 anos tem características mais defensivas, mas atua pelos dois lado e já é titular de seu clube atual.