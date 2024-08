Inter goleia o Santos e se classifica para o mata-mata do Brasileirão feminino

Em uma temporada tumultuada e muito acidentada, o Inter conseguiu uma retomada importante e se classificou para o mata-mata do Brasileirão feminino. A confirmação da vaga para as quartas de final veio em grande estilo. Nesta quarta-feira (21), em partida válida pela 15ª rodada da competição, as Gurias Coloradas não tomaram conhecimento do Santos e golearam as paulistas por 6 a 2, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Com o resultado, a equipe alcançou a sétima colocação na classificação e encara a Ferroviária-SP na próxima fase.

Após flertar com a zona de rebaixamento, o Inter se recuperou na tabela e conquistou uma vaga na fase final do Brasileirão. Carregadas pelo talento da atacante Priscila, melhor jogadora da América na temporada passada e medalhista de prata em Paris 2024, as Coloradas seguem a escrita de nunca ficarem de fora do mata-mata nacional desde que o departamento de futebol feminino foi reaberto, em 2017.



Em 2021, o clube fez sua melhor campanha e terminou na quarta colocação. Contra a forte equipe da Ferroviária, vice campeã brasileira, a equipe do técnico Jorge Barcellos sonha com voos mais altos e decide o primeiro jogo das quartas de final no Rio Grande do Sul. Data e local ainda serão confirmados.