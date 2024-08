Fundado há menos de três anos, Monsoon chega à elite do futebol gaúcho

Formado em novembro de 2021, o Monsoon FC é o mais novo integrante da elite do futebol gaúcho. Quase três anos depois da sua fundação, o clube, que conta com o apoio de um fundo dos Emirados Árabes que financia a operação em terras gaúchas, conquistou o título da Série A2, a Divisão de Acesso, e carimbou sua passagem para a elite do Campeonato Gaúcho em 2025. A equipe da Zona Sul de Porto Alegre conseguiu a taça nos pênaltis sobre o Pelotas por 4 a 3, após empate por 0 a 0 na ida e na volta. Com o objetivo garantido, o Trovão do Lami não se dá por satisfeito e mira voos mais altos.

A curta trajetória no futebol gaúcho não impediu o plano ambicioso de chegar na primeira divisão estadual de ser colocado em prática. Campeão da Terceirona em 2022, o clube parou na semifinal da Segundona no ano seguinte, mas seguiu em busca da participação na divisão principal na sua segunda temporada na Divisão de Acesso.



Segundo o vice-presidente do Monsoon, Da Silva, o processo foi grande e o diferencial do clube foi o tratamento dado aos membros da comissão técnica, funcionários e jogadores durante esse período. “Criamos um clube do zero. A gente erra e aprende. Nossa gestão é diferente porque tratamos todos como profissionais, não apenas como produto. O ambiente no clube é muito bom. Temos poucas pessoas, mas todas dedicadas”, aponta o dirigente.



O técnico Bruno Coutinho acredita que a estrutura que a agremiação montou é o ponto chave para a disputa em 2025. "O Monsoon contrata pessoas qualificadas, que realmente conhecem do assunto. Não é por acaso que as coisas acontecem. Tem que viver o futebol e tem que cortar a imagem de que, apesar de novo, o clube não tem trabalho e é só dinheiro. O que nós temos mais do que os outros é gente com conhecimento", afirma.

Aos 38 anos, o ex-jogador do Grêmio e técnico que levou o Trovão do Lami ao Gauchão chegou dias antes da disputa da Divisão de Acesso e seguirá na equipe até 2025. Coutinho está apenas no seu terceiro trabalho na carreira, mas não permite que a sua experiência seja resumida ao tempo na casamata. "Não sou qualquer acadêmico que sonha em treinar. Minha carreira começou aos 10 anos de idade, jogando futebol. É bom ter uma mescla entre o acadêmico e o jogador, mas um treinador não pode esperar ficar velho para trabalhar", ressaltou Coutinho.