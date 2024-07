FGF Conecta terá palestrantes que ajudaram a formar craques do Inter

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realizará o workshop "Formação do Jogador de Futebol no Brasil", com o intuito de aprofundar o debate sobre o processo para revelar as grandes estrelas do futebol brasileiro. O evento está marcado para o dia 15 de julho, a partir das 19h, no auditório da sede. A federação produz esta oficina através do projeto Conecta, lançado em 2021, que visa auxiliar na capacitação de profissionais que ocupam cargos em clubes do Rio Grande do Sul.

Estarão presentes, além do moderador - professor José Cícero Moraes -, o prof. Dr. Elio Carravetta e o prof. Ademir Calovi Costa, figuras importantes para a formação de grandes nomes da história do Inter. Os profissionais atuaram por anos nas categorias de base do Colorado, onde ajudaram a revelar jogadores como Rafael Sóbis, Nilmar, Alexandre Pato, Taison e Alisson.

O tema abordado pelos palestrantes será “os pressupostos de uma metodologia inovadora para a formação de jogadores”, conforme divulgou a FGF. A entrada será gratuita, sendo necessária apenas a doação de 5kg de alimentos não perecíveis.