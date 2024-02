FGF divulga edital e convocação para Conselho Técnico do Gauchão Sub-15

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou, na terça-feira (6), o edital para o Gauchão Sub-15 2024 e a convocação para o Conselho Técnico da competição. Os times interessados em participar do campeonato têm até às 19h do dia 16 de fevereiro para formalizarem o pedido. As informações são da FGF.

competição está prevista para o período de abril a junho, conforme Calendário de Competições da federação. O interesse em participar do Gauchão Sub-15 precisa ser formalizado pelo e-mail site da FGF , conforme Calendário de Competições da federação. O interesse em participar do Gauchão Sub-15 precisa ser formalizado pelo e-mail [email protected] dentro do prazo estipulado. O edital completo está disponível no

Os clubes que confirmarem e preencherem os critérios estabelecidos no edital dentro do prazo estarão convocados para participar do Conselho Técnico, marcado para o dia 22 de fevereiro, às 15h, no auditório da FGF (Av. Ipiranga, 10 - Praia de Belas, Porto Alegre).