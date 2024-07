Cruzeiro de Cachoeirinha enfrenta crise financeira e dívida milionária

O Esporte Clube Cruzeiro, de Cachoeirinha, vive em uma crise financeira sem precedentes que pode comprometer as atividades de uma das entidades mais históricas do Estado. Campeã gaúcha no passado e a primeira equipe a realizar uma excursão para enfrentar o Real Madrid de Di Stefano, na década de 1940, a agremiação que completa 111 anos neste mês enfrenta problemas com dívidas antigas e com a arrecadação de novos recursos. O clube disputa apenas a Segunda Divisão do Rio Grande do Sul em nível profissional, mas a atual gestão busca parceiros para quitar uma dívida milionária e manter as portas do Alviceleste abertas.

Gerson Finkler, presidente do Cruzeiro, afirma que o clube deve cerca de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões) em processos trabalhistas e tributários, o que inviabiliza os investimentos diários. Além das contas antigas, foi arrecadado apenas R$ 700 mil para a atual temporada. "O futebol custa muito caro e infelizmente não tivemos o apoio da comunidade empresarial de Cachoeirinha desde a nossa chegada à cidade. Tivemos o apoio da prefeitura, mas não sentimos esse abraço do município”, lamenta.



Segundo o dirigente, a dificuldade financeira é uma realidade do clube desde a década de 1970, quando o Alviceleste ainda era sediado em Porto Alegre. “Vivemos uma situação parecida com a que aconteceu no passado, quando deixamos o Estádio da Montanha, em 1970. Trocamos de casa afundados em dívidas e nos mudamos para o Estrelão com a expectativa de que tudo mudasse. Em 2012, surgiu o projeto da Arena em Cachoeirinha e repetimos o processo. Ainda lidamos com dívidas destas épocas”, aponta Finkler.



A estimativa era que o estádio na Região Metropolitana custaria R$ 10 milhões, mas a obra chegou na casa dos R$ 12 milhões, prejudicando ainda mais os cofres do clube. A nova sede foi inaugurada em 2019, com o Cruzeiro à beira da falência e longe da elite do futebol gaúcho.



