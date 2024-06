Após enchente, Clube dos Jangadeiros retoma atividades de forma gradual

Fundado em dezembro de 1941, pouco tempo depois da histórica enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o Jangadeiros - um dos principais clubes náuticos do Estado -, se recupera dos impactos ocasionados pela água em maio deste ano. Com a limpeza em andamento, desde o final de semana, as atividades são retomadas de forma gradual. A primeira turma de vela deve retornar às aulas nesta quinta-feira (27).

Mensalmente, mais de 80 pessoas transitam pelas turmas da Escola de Vela Barra Limpa, que são divididas nas modalidades adulto e infantil. Porém, durante 40 dias as atividades foram suspensas. A água avançou no clube, localizado na Zona Sul de Porto Alegre, ainda no começo de maio e afetou praticamente todo o terreno de 7,96 hectares, atingindo a Ilha, o Continente e o percurso entre elas.

Na tarde desta terça-feira (25), alguns espaços ainda estavam alagados, devido ao nível do Guaíba, como a rampa localizada próxima da secretaria. Nos dias de pico, quando a água ultrapassou os 5 metros, o espaço da Ilha ficou praticamente submerso. “Nunca tínhamos vivenciado algo assim. Só a parte da piscina ficou de fora, todo o restante ficou embaixo da água”, lamenta o comodoro Cristiano Tatsch. Mesmo com a limpeza, as marcas da água nas paredes sinalizam mais de dois metros.

Tanto funcionários quanto sócios e atletas se mobilizaram no processo de retirada dos barcos e, agora, atuam na limpeza do local. Ao todo, mais de 100 pessoas trabalham na retomada das atividades. Dos 150 barcos de cruzeiro disponíveis, apenas um foi afetado diretamente. O dano foi um rombo no casco, sem maiores consequências, pois o veleiro estava em um ambiente seco, sobre uma carreta. O barco, no entanto, flutuou e bateu contra a carreta, o que ocasionou o dano. O Jangadeiros também conta com mais de 100 barcos de competição, mas estes ficam em outro espaço e foi possível retirá-los a tempo antes da água chegar.