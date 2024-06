Inter confirma retorno ao Beira-Rio na partida contra o Vasco, pelo Brasileirão

O Inter anunciou nesta sexta-feira (28) que voltará a jogar no estádio Beira-Rio antes do previsto. O comunicado foi realizado através das redes sociais do clube, confirmando que a primeira partida de volta será contra o Vasco, no dia 7 de julho, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O último jogo disputado em Porto Alegre foi o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, no dia 28 de abril, pela 4ª rodada do Brasileirão. Foram quase 60 dias sem o estádio, que foi amplamente afetado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul durante o mês de maio.

O Colorado havia confirmado que a partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Juventude, marcada para o dia 10 de julho, já seria realizada no Beira-Rio. O clube estima que foram gastos cerca de R$ 35 milhões para a recuperação do gramado, das instalações do clube e do complexo colorado.



Confira a nota do clube, publicada no X - antigo Twitter.



“A saudade de casa já tem data para chegar ao fim. No próximo dia 7 de julho, Clube e Povo retornarão ao Gigante para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão. Tá chegando a hora de acabar com a espera. O Beira-Rio nos aguarda!”