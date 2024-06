Inter atualiza situação do Beira-Rio; gramado está quase pronto

O retorno à casa está cada vez mais próximo. Com o passar dos dias, o torcedor colorado se apega ao calendário para voltar ao Beira-Rio o quanto antes. Na quinta-feira (20), o Inter confirmou o jogo com o Juventude, pela Copa do Brasil, para o dia 10 de julho, no local. No entanto, existe a possibilidade do estádio estar pronto para voltar no dia 7, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta, o clube atualizou a situação do complexo.

O processo de restituição do gramado está praticamente concluído. Com o plantio da grama de inverno realizado há 21 dias, o palco alvirrubro deve estar pronto nos próximos dias. Enquanto algumas instalações do complexo já funcionam normalmente, outras tem o prazo final para voltar a normalidade para o final deste mês. É o caso dos equipamentos de som, catracas e a estrutura de TI.

Já o CT Parque Gigante segue com uma situação mais delicada. A previsão de retomada do espaço é de 60 dias, tendo em vista que o plantio do gramado sequer foi realizado e várias estruturas comprometidas estão sendo reconstruídas do zero. Até lá, a tendência é de que a comissão técnica siga realizando suas atividades no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.