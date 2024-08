Grêmio e Fluminense, pela Libertadores, terá transmissão ao vivo na TV fechada e streaming

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio volta a campo nesta terça-feira (13) para enfrentar o Fluminense, às 19h, no Couto Pereira, em Curitiba-PR. Além das promoções do clube para os associados marcarem presença no estádio, o torcedor gremista que for assistir o jogo de casa conta com a transmissão ao vivo na TV fechada, através da ESPN, e no streaming, pela Disney+.

Em um duelo equilibrado entre tricolores, o gaúcho chega com dúvidas na escalação por conta de novos desfalques. O atacante Diego Costa fica de fora por lesão, enquanto Carballo pode ser negociado. Após a estreia de luxo pelo Brasileirão, Braithwaite deve ser a grande novidade no comando de ataque.

Apesar da evidente melhora nos últimos jogos, o Grêmio tenta não repetir o fracasso da eliminação nos pênaltis para o Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil, na semana passada. Para esse primeiro confronto, a equipe realizou o último treino no CT do Paraná nesta segunda (12).

O Fluminense, por outro lado, segue sem se encontrar na temporada, brigando na parte de baixo da tabela no Brasileirão. Porém, liderado pelo zagueiro Thiago Silva e comandado por Mano Menezes, velho conhecido dos gremistas, o atual campeão da Libertadores aposta em uma remontada no ano justamente a partir da classificação às quartas da competição continental.

No último confronto entre os clubes, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi superior e venceu por 1 a 0, gol de Gustavo Nunes, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida foi disputada em junho.