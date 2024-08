Grêmio inicia luta por uma vaga nas quartas de final diante do Fluminense

Grêmio e Fluminense dão início às oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta terça-feira (13), às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, os comandados de Renato Portaluppi disputam a partida de ida. Em um duelo equilibrado, os gremistas chegam com dúvidas na escalação por conta de novos desfalques. O atacante Diego Costa fica de fora por lesão, enquanto Carballo pode ser negociado. Após a estreia de luxo pelo Brasileirão, Braithwaite deve ser a grande novidade no comando de ataque.

A sequência de seis jogos sem perder deu um novo fôlego para a equipe, que agora aposta todas as fichas na competição continental. Apesar da evidente melhora, o Tricolor tenta não repetir o fracasso da eliminação nos pênaltis para o Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil. Para o primeiro confronto da decisão, a equipe realizou o último treino no CT do Paraná nesta segunda e a tendência é de alteração entre os titulares.



Furando a fila e aparecendo como um forte candidato a começar jogando, Braithwaite mostrou estar apto para atuar. Os dois gols marcados contra o Cuiabá, pela 22ª rodada do Brasileirão, credenciam o dinamarquês ao onze inicial, já que Diego Costa foi vetado por um desconforto no púbis. As dores não são consideradas preocupantes pelo departamento médico, mas o jogador será preservado.



Nome dado como certo na escalação, Carballo pode ficar de fora da partida. A direção está negociando a transferência do volante, que deixou claro que tem o desejo de deixar Porto Alegre. O New York Red Bulls, dos Estados Unidos, é o interessado no momento. Com isso, a presença do camisa 8 ainda é incerta. Além da negociação em andamento, o jogador alegou sentir dores musculares e não treinou em algumas atividades durante a semana. Com a incerteza sobre o uruguaio, Dodi deve ser o substituto.



