Liberação total do estádio depende da recuperação da subestação de energia por parte da Arena Porto-Alegrense

A volta dos jogos do Grêmio em Porto Alegre segue marcada para o próximo dia 17, contra o Bahia, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em atualização à matéria publicada nesta segunda-feira (5) pelo Jornal do Comércio, a CEEE Equatorial afirma que a sua parte foi feita, restabelecendo a energia elétrica na região no dia 28 de junho. O ponto de atenção é a subestação do local, que depende da gestora para ser restaurado.

A Arena Porto-Alegrense informou que não há condições de sediar eventos à noite, visto que não seria capaz de comportar as demandas de energia que uma operação total exige. A subestação que abastece o estádio ainda não está em funcionamento, mesmo com a normalização do serviço por parte da concessionária. A Arena Porto-Alegrense trabalha para recuperar o abastecimento.

A tendência é de que a partida seja disputada com restrição de público por conta das obras realizadas no local, com cerca de cinco mil pessoas permitidas a acessar às arquibancadas. Para que o jogo seja mantido no Humaitá, uma alteração no horário deverá acontecer. A CBF avalia a possibilidade de mudar o duelo das 18h30min para as 11h.