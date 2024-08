Com mistério na escalação, Grêmio briga com Corinthians por vaga nas quartas de final

Grêmio e Corinthians disputam nesta quarta-feira (7), às 21h30min, uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O confronto de volta das oitavas marcado pelas discussões com a arbitragem terá mais um capítulo, dessa vez no Paraná. No jogo de ida, o Tricolor teve a chance de sair com a vantagem, principalmente a partir do segundo tempo, quando teve um jogador a mais, mas ficou no 0 a 0. Desta vez, com o apoio do torcedor gremista na capital paranaense para buscar mais uma classificação. Já foram vendidos mais de 20 mil ingressos e a promessa é de casa cheia.

Ponto de reclamação de ambas as direções, a arbitragem já foi definida para a decisão desta quarta. Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, será o juíz principal da partida. O nome não agradou os gremistas, já que no último jogo disputado com o comando de Arleu, a derrota contra o Cruzeiro por 2 a 0, pela 16ª rodada do Brasileirão em Caxias do Sul, o árbitro expulsou Kannemann diretamente e causou revolta entre os dirigentes e jogadores.



Dentro de campo, o técnico Renato Portaluppi tem quase todo o elenco à disposição. Apenas Gustavo Nunes, expulso no jogo de ida, está fora. A delegação gremista conta com jogadores importantes voltando ao time. A grande dúvida é sobre a presença de Diego Costa, completamente recuperado de uma lesão na coxa esquerda. O atacante pode pintar inclusive entre o onze inicial, o que causaria uma mudança no esquema tático.



O sistema com três zagueiros tem dado bons resultados nas últimas partidas, passando muito pelas boas atuações de Jemerson e de Rodrigo Ely. Portaluppi mantém o mistério se irá abrir mão de um defensor em aberto. Ao escalar uma equipe totalmente reserva no último domingo contra o Athletico-PR, o treinador também preservou Arezo, uma das opções para ser o camisa 9, caso Diego Costa não tenha condições de jogar os 90 minutos.



