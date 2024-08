Com o grupo completo em Curitiba, Grêmio vive boa fase na temporada

Em um bom momento no Brasileirão, o Grêmio respira um pouco aliviado fora da zona do rebaixamento. A boa vitória fora de casa com reservas por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, no domingo (4) foi a primeira do clube como visitante na competição, suficiente para dar tranquilidade para os trabalhos desta semana. A equipe de Renato Portaluppi se concentra em Curitiba, onde mandará a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30min. Na preparação para o duelo decisivo, o treinador conta com o elenco completo na capital paranaense.

Fora dos gramados, o Tricolor tem grandes negócios em andamento, como a venda da joia da base de Eldorado do Sul, Gabriel Mec, de 16 anos. O jogador tem uma oferta do Chelsea da Inglaterra e tudo indica que o garoto jogará em Londres após completar 18 anos. Os valores da negociação giram em torno de 24 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões), com um terço do valor depositado na assinatura de contrato e o restante fixado em metas cumpridas pelo jogador no futuro.

Pensando no presente, a direção gremista recebeu uma péssima notícia nesta segunda-feira. A Arena Porto-Alegrense confirmou que o estádio está apto para receber jogos a partir do dia 17, quando está agendado o confronto contra o Bahia pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O grande problema enfrentado pela gestora da Arena é o horário da partida, originalmente marcado para às 18h30min.

A CEEE Equatorial não foi capaz de religar a energia elétrica e prejudicou a realização de eventos à noite no Humaitá. A liberação depende da mudança do jogo para as 11h, mas apenas 5 mil pessoas poderão estar presentes. Com as obras de reforma do estádio pós-enchentes ainda estão em andamento, o acesso de torcedores será restrito.