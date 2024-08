Athletico-PR x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio visita o Athletico-PR, neste domingo (4), às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dividindo as atenções entre competições, os dois clubes chegam para o confronto após as partidas pela Copa do Brasil, o que pode causar uma preservação por parte de ambos os treinadores. Vivendo momentos distintos no Brasileirão, gremistas e atleticanos dependem de uma vitória para sonharem com coisas grandes na competição. A partida terá transmissão da Rede Furacão e do Amazon Prime.O Grêmio de Renato Portaluppi tenta se reerguer na temporada. Após mais de dez jogos na zona do rebaixamento, o Tricolor venceu o Vasco na última rodada e deixou o Z-4. Mesmo aproveitando uma fase melhor do que em outros tempos, a disputa da Copa do Brasil e da Libertadores pode forçar o treinador a fazer alterações grandes no time titular, dando espaço para jovens e para os jogadores recém contratados. Anunciado nesta sexta-feira, o dinamarquês Martin Braithwaite não fará sua estreia em Curitiba. O Athletico de Martín Varini está em processo de reformulação. O técnico uruguaio chegou recentemente no clube e já demonstrou um bom desempenho na casamata paranaense. No meio de semana, o Furacão venceu de forma contundente o Bragantino, pela Copa do Brasil, por 2 a 0, colocando um pé na próxima fase do torneio. A vantagem no mata-mata pode significar a utilização de força máxima contra o Grêmio, já que o objetivo do clube é colar nos quatro primeiros colocados.