Brasil sofre virada do Japão e perde a primeira no futebol feminino

Em uma partida decidida nos acréscimos do segundo tempo, a seleção brasileira feminina de futebol conheceu a sua primeira derrota nestes Jogos Olímpicos Paris 2024. Neste domingo (28), jogando no estádio Parc des Princes, em Paris, o Brasil perdeu de virada para o Japão por 2 a 1, em partida válida pelo grupo C. O gol brasileiro foi marcado por Jheniffer, enquanto as japonesas marcaram com Kumagai, de pênalti, e Tanikawa.



“É o que a gente sempre fala, parece clichê, mas agora, é focar no que podemos corrigir e ligar com as consequências do resultado horrível para gente e traçar nossa estratégia para jogar contra Espanha”, disse Ana Vitória, em entrevista a CazéTV.

Com o resultado, a equipe de Arthur Elias permanece com três pontos, enquanto o Japão venceu a primeira em Paris. A Espanha, que tem três, e a Nigéria, ainda sem pontos, entram em campo neste domingo (28). A seleção verde e amarela vai enfrentar a Espanha na quarta-feira (31), às 12h (de Brasília). O Japão tem a Nigéria pela frente, no mesmo dia e horário.

LEIA TAMBÉM: Judoca Larissa Pimenta conquista bronze nos Jogos Olímpicos

O torneio reúne 12 equipes divididas em três grupos. Passam para a próxima fase as duas seleções com mais pontos de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas. Em caso de vitória, o Brasil garantiria vaga, pois o Canadá, que integra o Grupo A, foi punido após casos envolvendo espionagem e tem, agora, 3 pontos negativos. Assim, nesta chave, não há possibilidade de o terceiro colocado alcançar seis pontos.



A partida deste domingo marcou o jogo de número 200 da atacante Marta com a camisa da seleção brasileira. Ela, inclusive, recebeu uma camisa comemorativa antes de a bola rolar. Apesar da homenagem, o Brasil saiu de campo com uma derrota no final da partida.