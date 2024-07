Judoca Larissa Pimenta conquista bronze nos Jogos Olímpicos

Depois de cinco lutas, a paulista Larissa Pimenta, de 25 anos, conquistou a segunda medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024 - minutos depois, Rayssa Leal garantiu a terceira, no skate. Neste domingo (28), Larissa venceu a italiana Odette Giuffrida na disputa do terceiro lugar e garantiu o bronze no judô até 52 kg.



A luta começou difícil para a brasileira, que chegou a tomar duas punições. Aos poucos, Larissa impôs seu ritmo de luta e tirou a italiana da zona de conforto. Foi a vez de a adversária somar advertências.



"Eu mereço hoje. Foi um momento muito especial para mim. Fiz tudo o que eu podia na minha preparação. Tô muito feliz", disse Larissa, em entrevista ao canal Sportv.

Quando o combate já estava no tempo extra do judô, chamado de "golden score", Giuffrida tomou a terceira punição, o que deu a vitória para a brasileira. Após a decisão, a italiana a princípio demonstrou não aceitar o resultado.



Larissa estreou com vitória sobre a cabo-verdiana Djamila Silva, em seguida venceu na raça uma das favoritas, a britânica Chelsie Giles, e parou na francesa Amandine Buchard - atual vice-campeã olímpica.



Na repescagem, bateu a alemã Mascha Ballhaus, com quem sempre teve muita dificuldade no retrospecto direto, no golden score. Já na disputa da medalha, derrotou a campeã mundial Odette Giuffrida, também no golden score, por acúmulo de punições.



Com isso, o judô brasileiro chega à sua 26ª medalha olímpica, sendo uma de prata conquistada também neste domingo por Willian Lima. O atleta faturou a prata na categoria até 66 kg após ser derrotado por ippon pelo japonês Abe Hifumi, que defendia o título olímpico e é o atleta dominante na categoria há quatro anos.

