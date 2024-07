Rayssa Leal leva bronze no skate street feminino

A skatista brasileira Rayssa Leal leva medalha de bronze no skate street feminino em Paris. De acordo com o site do Comitê Olímípico do Brasil (COB), a brasileira também bateu o recorde de pontos nos jogos após superar as adversárias na sua última manobra dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Pâmela Rosa e Gabi Mazetto saíram ainda na segunda bateria.

Rayssa teve um início instável, mas se recuperou de maneira espetacular. Ela começou erando as duas primeiras voltas na bateria e precisava de notas altas nas manobras. A Fadinha conseguiu a maior nota da história do skate street olímpico até aquele momento com 92.68 e avançou em sétimo lugar.



Na final, a brasileira terminou a fase de voltas em quinto lugar, com 71.66. No momento das manobras, a superação falou mais alto. Ela bateu o próprio recorde na segunda tentativa e fez 92.88. Rayssa errou a primeira, a terceira e a quarta tentativas. Na última, conseguiu um 88.83 para garantir o bronze em Paris.