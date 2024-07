Willian Lima ganha primeira medalha do Brasil na Olimpíada de Paris

Na manhã deste domingo (28), o lutador Willian Lima conquistou a medalha de prata na categoria meio-leve de judô nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Na final, ele perdeu para Hifumi Abe, que defendia o título olímpico conquistado na mesma categoria nos Jogos Tóquio 2020. A judoca Larissa Pimenta levou a medalha de bronze no meio-leve, derrotando a campeã mundial: a italiana Odette Giuffrida.

Segundo o site do Comitê Olímpico do Brasil, o paulista, de 24 anos, tornou-se o primeiro judoca brasileiro masculino a atingir uma final olímpica desde Sydney 2000 e assegurou o primeiro pódio nacional na capital francesa.



Na primeira rodada, o paulista venceu o Sardor Nurillaev com um waza-ari a seis segundos do fim. Na rodada seguinte, passou por Serdar Rahimov, do Turcomenistão, após três shidos (punições) dadas ao rival. Na fase de quartas de final, em ou tra luta duríssima, aplicou um ippon no mongol Baskhuu Yondonperenlei. Na semifinal, outra luta parelha com o cazaque Gusman Kyrgyzbayev, vencida com um ippon.

Antes da façanha em Paris, as principais conquistas de Willian haviam ocorrido em nível de Grand Slam. Ele obteve bronze nos Grand Slams de Tblisi e Tashkent, em 2024 e prata no Grand Slam de Antalya, em 2022. Além disso, também amealhou ouro no Campeonato Pan-Americano e da Oceania, disputado em abril, no Rio, e o bronze nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023.