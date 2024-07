Goleira garante vitória do Brasil contra a Espanha na estreia no handebol

Contando com uma atuação destacada da goleira Gabriela Moreschi, que fez ao menos duas defesas importantes com os pés no primeiro tempo, a seleção feminina de handebol do Brasil venceu a Espanha por 29 a 18 na primeira rodada da fase de grupos dos Jogos de Paris nesta quinta-feira (25), na Arena Paris Sul.

LEIA TAMBÉM: Marta brilha e Brasil vence Nigéria em estreia do futebol feminino

O Brasil esteve à frente do placar durante toda a partida e não deu chances para que as adversárias se aproximassem. Na próxima rodada, a seleção brasileira enfrenta a Hungria, no dia 28. Pega a França no dia 30, a Holanda no dia 1º, e a Angola no dia 3, quando encerra sua participação na fase de grupos. As quatro melhores se classificam para as quartas de final.

A seleção brasileira assegurou a vaga para os Jogos ao se sagrar heptacampeã dos Jogos Pan-Americanos, em outubro do ano passado, vencendo a Argentina na final. O melhor resultado do Brasil em Olimpíadas foi o quinto lugar na edição do Rio de Janeiro, em 2016, quando a equipe avançou até as quartas de final, sendo derrotada pela Holanda na ocasião.

LEIA TAMBÉM: Isaac Souza sofre lesão no Brasil e não disputará os Jogos de Paris 2024

Em Tóquio 2020, as Leoas, como são conhecidas as jogadoras da seleção, acabaram caindo ainda na fase de grupos. O ouro ficou com a França, que derrotou a Rússia na final. O maior resultado da história do Brasil no handebol foi a vitória no campeonato mundial de 2013, na Sérvia, batendo os donos da casa na final.