Isaac Souza sofre lesão no Brasil e não disputará os Jogos de Paris 2024

Isaac Souza, classificado para a prova de plataforma de 10m dos saltos ornamentais, sofreu uma lesão e não terá condições de disputar os Jogos Olímpicos Paris 2024 O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informa que o atleta, classificado para a prova de plataforma de 10m dos saltos ornamentais, sofreu uma lesão e

O atleta se contundiu em treinamento ainda no Brasil e foi encaminhado pelo departamento médico do COB para a realização de exames de imagem. A ressonância magnética indicou rompimento do tendão do cotovelo (tríceps) esquerdo. Com isso, a delegação brasileira em Paris 2024 passa a ter 274 atletas.

A triste ausência do brasileiro é mais uma nas prévias do início das competições. Antes, na terça, o campeão mundial e finalista olímpico do arremesso do peso, Darlan Romani, pediu dispensa da equipe brasileira por questões médicas.