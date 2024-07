Marta brilha e Brasil vence Nigéria em estreia do futebol feminino

A seleção brasileira oscilou, mas fez a lição de casa na primeira rodada da disputa do futebol feminino na Olimpíada de Paris 2024. Graças a um passe inteligente de Marta e à pontaria de Gabi Nunes, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias bateu a Nigéria por 1 a 0, no estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux, nesta quinta-feira (25), na França. O duelo com as nigerianas foi, em tese, o de menor nível de dificuldade dentro do Grupo C, no qual também estão o Japão e a atual campeã mundial Espanha.

Em partida disputada também nesta quinta, as espanholas venceram as japonesas por 2 a 1, por isso têm três pontos, na liderança, à frente do Brasil, que está em segundo por desvantagem no número de gols marcados. As brasileiras voltam a campo no domingo, para enfrentar o Japão, às 12 horas de Brasília, antes de desafiar a Espanha, dia 31.



Depois de 15 minutos iniciais de jogo truncado, a Nigéria teve um ótimo momento de imposição ofensiva, aproveitando-se da fragilidade demonstrada pelo Brasil no meio de campo. Coube à goleira Lorena, jogadora do Grêmio, salvar o Brasil com duas ótimas defesas em sequência após perigosas finalizações nigerianas.



As brasileiras continuaram penando para lidar com o jogo físico da Nigéria até os minutos finais do primeiro tempo, quando passou a encaixar melhor a transição para chegar ao ataque. Marta chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado porque Portilho, autora do passe, estava impedida. Pouco depois da anulação, a Rainha apareceu novamente, desta vez como responsável por um ótimo passe nas costas da defesa para Gabi Nunes, que saiu livre na cara do gol e colocou na rede, aos 36 minutos.