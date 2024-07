Marrocos vence Argentina em jogo conturbado na abertura das Olimpíadas

A Olimpíada de Paris 2024 já tem a sua primeira grande polêmica. Dois dias antes da cerimônia de abertura, o futebol masculino abriu extraoficialmente os Jogos Olímpicos, desta sexta-feira (24). E o duelo entre Argentina e Marrocos foi alvo de situação incomum, com interrupção, invasão de gramado e retomada da partida 1h30min depois. Os jogadores das duas seleções voltaram a campo para jogar apenas quatro minutos de jogo. O time de Marrocos venceu por 2 a 1.

A partida foi marcada por um conturbado segundo tempo, no qual o juiz deu 15 minutos de acréscimo, sem necessidade. Naquele momento, Marrocos liderava o placar por 2 a 1. Mas os argentinos buscaram o empate justamente no 15º minuto de acréscimo, num lance com direito a duas bolas no travessão.



E, para surpresa dos jornalistas e das duas delegações, o árbitro sueco Glenn Nyberg decidiu retomar a partida, já com as arquibancadas totalmente vazias. Com a vitória, a seleção marroquina desponta na liderança do Grupo B, com três pontos. Iraque e Ucrânia, que também integram a chave, jogam ainda nesta quarta.