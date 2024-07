Lacazette marca e França vence em estreia no futebol nas Olimpíadas

A França estreou com o pé direito no futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na verdade, com o direito, com o esquerdo e com a cabeça também. Afinal, foi em belos chutes de longe e uma cabeçada que os anfitriões da competição garantiram a vitória sobre os EUA por 3 a 0, nesta quarta-feira (24), no Estádio Vélodrome, em Marselha.

O resultado foi construído todo no segundo tempo. Veterano da seleção, Lacazette, atacante do Lyon, foi o responsável por abrir o placar. Koné e Badé completaram a vitória. Após a primeira rodada, os franceses assumem a liderança do Grupo A, com três pontos e três gols de saldo. No outro jogo da chave, a Nova Zelândia derrotou Guiné por 2 a 1 e ocupa a segunda posição.

A primeira metade da etapa inicial não teve muitas emoções. Com domínio da posse de bola, a França, campeã olímpica em Los Angeles, em 1984, sofreu para penetrar no sistema defensivo dos EUA. A torcida local, que lotou o estádio, esperava mais ações da equipe de Thierry Henry, uma das principais favoritas ao ouro.

Sem Mbappé e outros craques que disputaram a Eurocopa, os franceses apostaram na dupla de ataque de Mateta e Lacazette, ambos atletas com mais de 23 anos, para chegar ao gol. Só que os dois pouco receberam a bola em condições de finalizar.

Os norte-americanos, por outro lado, levaram perigo nos contra-ataques pelo lado esquerdo. Sempre com o habilidoso Aaronson, que criou as melhores chances. Em uma delas, o goleiro Restes fez grande defesa com a perna direita. Antes do intervalo, a França quase abriu o placar duas vezes.

No segundo tempo, Lacazette mostrou a que veio e marcou o primeiro gol francês em chute de fora da área. O alívio fez a torcida festejar, mas os EUA chegaram perto do empate logo depois, inclusive com uma cabeçada na trave. Mas o caminho era mesmo nas finalizações de longe. Foi assim que Olise anotou o segundo gol e deu tranquilidade para os anfitriões na estreia dos Jogos Olímpicos.

Nos minutos finais, Badé acertou cabeçada e fechou o placar em Marselha, para a alegria do público. Nos acréscimos, os EUA até balançaram as redes, mas foi marcado impedimento