Quem é Raquel Kochhann, porta-bandeira do Brasil que venceu câncer antes dos Jogos Olímpicos

Aos 31 anos, a brasileira Raquel Kochhann não teve um ciclo olímpico fácil. Afora os desafios inerentes de uma atleta olímpica, com rotina puxada de treinos e preparação física, a jogadora de rúgbi sevens precisou enfrentar um câncer de mama, que a afastou dos gramados por quase dois anos. Na sexta-feira, ela será porta-bandeira do Brasil, ao lado de Isaquias Queiroz, na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris 2024.

Em sua terceira Olimpíada da carreira, Raquel se tornará a primeira atleta brasileira a"Essa sensação de levar a bandeira para o mundo inteiro ver em uma cerimônia de abertura é algo que não consigo explicar em palavras. Trabalhamos muito no Brasil para que o rúgbi cresça e ganhe seu espaço. Sabemos que a realidade do nosso esporte não é ter uma medalha de ouro por enquanto, apesar de termos esse sonho. Mas sempre vi que quem carrega essa bandeira tem uma história incrível e representa uma grande conquista", celebrou a atleta.Natural de Saudades, em Santa Catarina, ela sonhava em ser jogadora de futebol desde pequena e chegou a atuar pelo Juventude. Em 2010, foi pré-convocada para a seleção brasileira sub-17, mas acabou sendo cortada após uma lesão. Aos 19 anos,na modalidade.Em pouco tempo,de rúgbi e participou dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, quando a modalidade estreou no torneio, e em Tóquio, em 2021. Pouco antes da edição japonesa, entretanto, a jogadora notou um estranho caroço no peito. Ela chegou a se consultar com os médicos do Time Brasil durante a competição, mas nada de anormal foi detectado. Um ano depois, no entanto, o caroço havia dobrado de tamanho e células cancerígenas foram detectadas no local. Ela estava com câncer de mama.Esse já era o segundo baque para ela. Kochhann recebeu a notícia pouco após ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho direito na última etapa do Circuito Mundial, em Toulouse, na França. Ao todo,. Em conjunto com a quimioterapia e radioterapia, a jogadora também realizava exercícios adaptados para se manter em forma e permanecia junto ao grupo da seleção brasileira para fortalecer o aspecto mental e o vínculo emocional do time.A Raquel mostrou uma força incrível neste período, vinha treinar todos os dias mesmo durante o tratamento. E, quando não estava treinando, ajudava a equipe da forma que podia: filmando as atividades, levando água para as companheiras ou motivando a equipe. É um exemplo para todos nós", afirma o treinador da seleção feminina, Will Broderick.