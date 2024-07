Largada dos Jogos de Paris ocorre nesta quarta-feira, dois dias antes da abertura

Ainda que a tão esperada cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris esteja marcada para esta sexta-feira, as competições têm sua largada nesta quarta-feira (24), com a disputa de oito jogos no futebol masculino. O evento esportivo mais tradicional no planeta se inicia a partir das 10h, no horário de Brasília, com os confrontos Uzbequistão x Espanha e Argentina x Marrocos.

Ainda se enfrentam no primeiro dia: Guiné x Nova Zelândia e Egito x República Dominicana (12h); Iraque x Ucrânia e Japão x Paraguai (14h); França x Estados Unidos e Mali x Israel (16h). Todos os grupos jogam no mesmo dia, e a fase classificatória se encerra na terça-feira, 30. A grande final está marcada para 8 de agosto. A seleção brasileira não se classificou depois de conquistar o ouro nas duas últimas edições.

O telespectador ainda tem a oportunidade de acompanhar o rugby de sete, também nesta quarta. O esporte é uma variação da modalidade tradicional, contando com apenas sete atletas em cada equipe, ao invés de quinze. A fase preliminar será disputada no Stade de France, a partir das 10h30min. De acordo com o cronograma divulgado pela organização, serão disputadas, ao todo, 12 partidas no primeiro dia.

O Brasil estreia em solo francês na próxima quinta-feira (25). O handebol feminino entra em quadra às 9h, contra a Espanha, pelo Grupo B. Já às 14h, a seleção feminina de futebol enfrenta a Nigéria, pelo Grupo C.

A França está cinco horas à frente do horário de Brasília. Por isso, a maior parte dos eventos acontecerá entre 3h e 18h. As disputas de surfe vão além deste horário por ocorrerem no Taiti, na Polinésia Francesa, com outro fuso horário - sete horas atrás.

A cerimônia de abertura será uma das mais diferentes da história, fora de um estádio. O evento acontecerá ao longo do curso do Rio Sena, um dos pontos turísticos da capital francesa. As delegações vão percorrer o rio em dezenas de embarcações até o evento principal, quase no pé da Torre Eiffel. A cerimônia terá transmissão da TV Globo, Sportv, Globoplay e Cazé TV.