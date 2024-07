Aravena é apresentado pelo Grêmio, mas deve ter dificuldades para jogar

Vitórias em confrontos diretos costumam garantir respiros importantes para uma equipe em crise. Ao somar o triunfo sobre o Vitória com anúncios surpreendentes na janela de transferências, o Grêmio ganhou pontos com o torcedor enquanto se encaminha para mais uma decisão no Campeonato Brasileiro. Antes da viagem para visitar o Corinthians, na quinta-feira (25), pela 19ª rodada, o Tricolor apresentou o chileno Alexander Aravena, no CT Luiz Carvalho, enquanto Martin Braithwaite estava à caminho de Porto Alegre para realizar seus exames médicos, antes de assinar o contrato.

Após o treino desta terça, no CT Luiz Carvalho, o presidente Alberto Guerra apresentou o novo camisa 16 do time gremista. Aravena, que custou cerca de US$ 3,5 milhões (R$ 18,9 milhões, na cotação atual) por 70% de seus direitos econômicos, é atacante de lado e chega para ser opção no setor que conta com Soteldo, Pavón, Gustavo Nunes, Nathan Fernandes e Galdino. Ele atua, preferencialmente, pela ponta-direita.

Na coletiva de imprensa, o jovem reforço de 21 anos destacou o tamanho do desafio de jogar no Grêmio: "quando me apresentaram a oportunidade de vir, não pensei nem um segundo. É uma grande equipe em uma grande liga. Sei o que é o Grêmio, o que representa no Brasil”.

A tendência, no entanto, é que ele ainda precise de tempo para conquistar seu espaço. Com as chegadas importantes na janela que está em curso, os gaúchos contam com onze estrangeiros no grupo principal. Marchesin, Kannemann, Villasanti, Carballo, Monsalve, Cristaldo, Soteldo, Pavón, Arezo, Braithwaite se juntam ao chileno na lista.

No Campeonato Brasileiro, são permitidos apenas nove atletas de fora do Brasil, o que obriga o técnico Renato Portaluppi a deixar dois nomes de fora a cada jogo. Na Libertadores, não há limite, mas o clube só pode inscrever cinco novos jogadores para o mata-mata, que se inicia no dia 13 de agosto, contra o Fluminense.

Enquanto Rafael Cabral e Rodrigo Caio, que chegaram a pouco, não serão regularizados, a comissão técnica precisará deixar mais um reforço de fora. Aravena pode ser o último preterido, já que Jemerson chega, na teoria, para ser titular, Edenilson já está jogando, Braithwaite chega com status de Europa e a dupla Monsalve e Arezo atua em setores mais carentes do plantel – meia-atacante e centroavante, respectivamente.

Ainda que as chegadas roubem a cena, o foco tricolor está no duelo com o alvinegro paulista. A última atividade de Portaluppi em solo gaúcho contou com retornos importantes. Jemerson e Cristaldo, recuperado de uma lesão muscular, marcaram presença no gramado e podem ficar à disposição. A preparação se encerra nesta quarta, já em São Paulo, no CT da Portuguesa. O embarque está previsto para às 22h, no Aeroporto de Canoas.

No campo das ausências, Rodrigo Caio está fora, e Kannemann, que deixou o campo com dores no tornozelo no domingo, contra o rubro-negro baiano, é dúvida. O argentino não tem lesão constatada, mas deve ser preservado. Já o volante Carballo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.