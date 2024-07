Grêmio segue surpreendendo na janela de transferências e anuncia acerto com Braithwaite

O Grêmio segue surpreendendo na janela de transferências. A novidade nesta segunda-feira (22) foi anúncio do acerto com o dinamarquês Martin Braithwaite, de 33 anos. Mencionado pelo técnico Renato Portaluppi durante a última coletiva após o triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no domingo, a acerto parecer ter se concretizado. O jogador esteve próximo do futebol grego, mas uma proposta do Tricolor teria seduzido o atacante. Braithwaite atuou pelo Espanyol-ESP na última temporada e marcou 22 gols em 43 jogos pelo clube que disputou a segunda divisão espanhola.

Três pontos mudam tudo no Brasileirão. O triunfo contra os baianos deixou o Grêmio mais próximo de finalmente sair da zona de rebaixamento. A crise vivida nos últimos meses fez a torcida questionar se seria possível uma recuperação, mas, como prometido por Renato Portaluppi, o resultado veio e o foco agora é a partida contra o Corinthians, na quinta-feira (25), às 20h, em São Paulo. Fora dos gramados, o comandante gremista também garante surpresas e uma grande contratação para a sequência da temporada.

A equipe que se reapresentou nesta segunda-feira no CT Luiz Carvalho contou com o retorno de Jemerson. Contratado em maio, na expectativa de chegar jogando na abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho, o defensor ainda não conseguiu fazer sua estreia. A justificativa para a sua ausência é a alta carga de treinamentos.



Ainda na defesa, Kannemann preocupa. O argentino precisou ser substituído ao sentir o tornozelo esquerdo em lance com o goleiro adversário no último jogo. Mais exames serão realizados para avaliar a gravidade da lesão, mas a tendência é de que o zagueiro seja desfalque para as próximas rodadas.



A semana também será crucial para a adaptação dos reforços recém chegados. Dos três jovens contratados, apenas Arezo estreou na última partida. A expectativa é de que Monsalve e Aravena possam estrear com a camisa tricolor contra o Corinthians, na quinta-feira.